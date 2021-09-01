ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن الاتصالات واللقاءات سواء بين مصر وتركيا من ناحية، وكذلك التفاهمات بين القاهرة والدوحة، ربما تقود إلى فهم حقيقي للمشهد في ليبيا، وهي خطوات مرحب بها كون هذه الدول مؤثرة في الملف الليبي.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه “يتمنى أن يكون هذا التقارب فاتحة خير لليبيا، وكذلك لهذه الأطراف، ومنع أي تصادم بين هذه الدول في الملف الليبي ومنع أي مساعٍ من هذه الأطراف لجعل ليبيا مسرحًا للمعارك وتصفية الحسابات”.

ولفت إلى أن ليبيا ليست منعزلة عما يحدث في محيطها أو ما يحدث في العالم.