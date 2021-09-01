روسيا – ارتفعت بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشرها للأسهم المقومة بالدولار RTS إلى فوق مستوى 1700 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2012.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن المؤشر RTS صعد خلال التعاملات فوق مستوى 1700 نقطة لأول مرة في أكثر من 9 سنوات.

وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر بنسبة 0.94% إلى 1700.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار MICEX بنسبة 0.66% إلى 3945.34 نقطة.

وفي سوق العملات، صعد الروبل الروسي أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 11 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.10 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 5 كوبيكات إلى 86.39 روبل لليورو، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + تاس