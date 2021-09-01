ماذا تعرف عن أثقل طائرة في العالم ؟

ماذا تعرف عن أثقل طائرة في العالم ؟

روسيا – تعتبر طائرة انتونوف Antonov An-225 Mriya أثقل او أضخم طائرة في العالم علي الاطلاق تم تصميمها في بداية ثمانينات القرن الماضي.

و تم إطلاقها 21/12/1988م و هي طائرة نقل استراتيجية تم تصميمها لبرنامج الفضاء الروسي لنقل ماكوك الفضاء Buran لكن إطلاقها تزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي و تم الغاء برنامج Buran .

بعدها تم تخزينها لثمانية سنوات ثم تحولت طائرة 225 الي طائرة نقل تجارية تحت التسجيل UR-82060 .

المواصفات الفنية :-

الطاقم : 6 أفراد

الطول : 70 متر كحد اقصى

العرض عند أطراف الأجنحة : 88.4 متر

الارتفاع : 18.1 متر

مساحة سطح الأجنحة : 905 متر مربع

وزن الطائرة فارغة : 285 طن

أقصى وزن عند الإقلاع : 640 طن

سعة خزانات الوقود : 300 طن وقود

الحمولة : مساحة الحمولة 1300 متر مربع ( طول 43.35 متر × 6.4 متر عرض × 4.4 متر ارتفاع ) .

الأداء :-

6 محركات Progress D-18T turbofans بقوة دفع نفاث 229.5 كيلو نيوتن لكل محرك .

أقصي سرعة : 850 كيلومتر في الساعة

المدي : 15400 كيلو متر مع أقصي حمولة

السعر : بين 200 مليون الي 250 مليون دولار أمريكي .

العدد : توجد طائرة واحدة في الخدمة و الثانية اكتملت بنسبة 70% اشترتها الحكومة الصينية

أرقام :-

في 11/9/2001م حملت طائرة انتونوف 225 أربعة دبابة قتال رئيسية بمجموع وزن 253.4 طن و طارة بهذه الحمولة علي ارتفاع 10750 متر و بسرعة 763.2 كيلومتر في الساعة .

في 3/1/2002م نقلت طائرة انتونوف 225 عدد 216000 وجبة جاهزة ( 187.7 طن ) من مدينة اشتودقارت الألمانية الي و لاية ثمريت في سلطنة عمان و ذلك للقاعدة الأمريكية هناك .

المصدر : وكالات