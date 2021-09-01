روسيا – تعتبر طائرة انتونوف Antonov An-225 Mriya أثقل او أضخم طائرة في العالم علي الاطلاق تم تصميمها في بداية ثمانينات القرن الماضي.
و تم إطلاقها 21/12/1988م و هي طائرة نقل استراتيجية تم تصميمها لبرنامج الفضاء الروسي لنقل ماكوك الفضاء Buran لكن إطلاقها تزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي و تم الغاء برنامج Buran .
بعدها تم تخزينها لثمانية سنوات ثم تحولت طائرة 225 الي طائرة نقل تجارية تحت التسجيل UR-82060 .
المواصفات الفنية :-
الطاقم : 6 أفراد
الطول : 70 متر كحد اقصى
العرض عند أطراف الأجنحة : 88.4 متر
الارتفاع : 18.1 متر
مساحة سطح الأجنحة : 905 متر مربع
وزن الطائرة فارغة : 285 طن
أقصى وزن عند الإقلاع : 640 طن
سعة خزانات الوقود : 300 طن وقود
الحمولة : مساحة الحمولة 1300 متر مربع ( طول 43.35 متر × 6.4 متر عرض × 4.4 متر ارتفاع ) .
الأداء :-
6 محركات Progress D-18T turbofans بقوة دفع نفاث 229.5 كيلو نيوتن لكل محرك .
أقصي سرعة : 850 كيلومتر في الساعة
المدي : 15400 كيلو متر مع أقصي حمولة
السعر : بين 200 مليون الي 250 مليون دولار أمريكي .
العدد : توجد طائرة واحدة في الخدمة و الثانية اكتملت بنسبة 70% اشترتها الحكومة الصينية
أرقام :-
في 11/9/2001م حملت طائرة انتونوف 225 أربعة دبابة قتال رئيسية بمجموع وزن 253.4 طن و طارة بهذه الحمولة علي ارتفاع 10750 متر و بسرعة 763.2 كيلومتر في الساعة .
في 3/1/2002م نقلت طائرة انتونوف 225 عدد 216000 وجبة جاهزة ( 187.7 طن ) من مدينة اشتودقارت الألمانية الي و لاية ثمريت في سلطنة عمان و ذلك للقاعدة الأمريكية هناك .
المصدر : وكالات