مصر – أفاد موقع “القاهرة 24” بأن المصريين محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال حصلا على تأشيرة السفر إلى الغابون، تمهيدا للحقاهما بمنتخب “الفراعنة” في المواجهة الثانية.

وسيواجه منتخب مصر مضيفه الغابوني يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، وذلك بعد غيابهما عن المواجهة الأولى أمام أنغولا، المقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي.

وغاب صلاح والنني عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الأيام الماضية، في ظل ضرورة خضوعهما لعزل لمدة 10 أيام عقب عودتهما من مصر، طبقا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة البريطانية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعد الغابون من الدول التي لا توجد على اللائحة الحمراء، والتي وضعتها الحكومة البريطانية، بوضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى البلاد.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم محمد صلاح، محمد النني، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، وأحمد حجازي، من أجل التواجد مع المنتخب في مباراتي أنغولا والغابون.

المصدر: “cairo24”