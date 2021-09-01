ليبيا – أصدرت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة ومن بينها ليبيا بيانًا مشتركًا بشأن ما يتعلق بضمانات السفر لإجلاء رعاياها وعدد من الأفغان من أفغانستان.

البيان الذي نشرته الخارجية الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد التزام جميع الدول والمنظمات الموقعة على البيان المشترك بضمان أن مواطنيها والمقيمين والموظفين والأفغان الذين عملوا معها وأولئك المعرضين للخطر يمكنهم مواصلة السفر بحرية إلى وجهات خارج أفغانستان.

وأوضح البيان أن هذه الدول والمنظمات تلقت تأكيدات من حركة طالبان بشأن شمول جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني يحمل إذن سفر منها بالسماح لهم بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد، مع الاستمرار بإصدار وثائق السفر لأفغان معينين.

واختتم البيان بالإِشارة لوجود توقعات والتزام واضح من حركة طالبان بأن هؤلاء جميعًا يستطيعون السفر إلى هذه الدول بعد التيقن من تصريحات الحركة.

هذا وتضمنت قائمة الدول كلًا من الولايات المتحدة وألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبليز والبوسنة والهرسك وبلغاريا بوركينا فاسو وكابو فيردي وكندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابعت القائمة بالدنمارك وجيبوتي وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وإستونيا وإيسواتيني وولايات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وفنلندا وفرنسا والغابون وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وغينيا وغيانا وهايتي وهندوراس وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان والأردن.

وتضمنت القائمة أيضًا كازاخستان وكينيا والسعودية وكيريباتي وقيرغيزستان ولاتفيا ولبنان وليبيريا وليبيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومدغشقر وجزر المالديف ومالطا وجزر مارشال ومولدوفا والجبل الأسود والمغرب وناورو وهولندا ونيوزيلندا والنيجر ومقدونيا الشمالية والنرويج وبالاو وغينيا بابوا الجديدة.

القائمة احتوت على دول بولندا والبرتغال وقبرص وكوريا الجنوبية وكوسوفو ورومانيا ورواندا وساموا وأمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” والسنغال وصربيا وسيراليون وسلوفاكيا وسلوفينيا والصومال وإسبانيا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وجنوب السودان وسورينام والسويد وسويسرا.

وتضمنت القائمة أيضًا كل من دولتي جزر البهاما وغامبيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ودول توغو وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوغندا وأوكرانيا واتحاد جزر القمر بالإضافة إلى بريطانيا وفانواتو واليمن ووزامبيا.

ترجمة المرصد – خاص