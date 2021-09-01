واشنطن تدين استهداف مطار أبها وتحصي عدد الهجمات التي شنها الحوثيون على أراض سعودية

واشنطن تدين استهداف مطار أبها وتحصي عدد الهجمات التي شنها الحوثيون على أراض سعودية

واشنطن – دانت الولايات المتحدة هجوم الحوثيين الأخير الذي استهدف مطار أبها المدني في السعودية، وأدى إلى إصابة 8 مدنيين وألحق الضرر بطائرة تجارية.

وفي بيان له، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: “تدين الولايات المتحدة بشدة هجوم الحوثيين الأخير على المملكة العربية السعودية الذي استهدف مطارا مدنيا في أبها ، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية”.

وأضاف البيان: “منذ بداية العام، تعرضت المملكة العربية السعودية لأكثر من 240 هجوما من الحوثيين، الذين عرضوا الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة، كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب”.

وأكمل بلينكن: “يؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”، معتبرا أن “هجمات الحوثيين تديم الصراع، وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة”.

وتوجه للحوثيين قائلا: “ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.

المصدر: RT