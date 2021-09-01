إيطاليا – ستتوقف شركة الخطوط الجوية الإيطالية الشهيرة “Alitalia” عن العمل تماما، وتختفي من الوجود في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وكانت شركة “Alitalia” قد أعلنت رسميا إفلاسها أواخر الشهر الماضي، مشيرة إلى وقف بيع التذاكر على متن طائراتها في 25 أغسطس المنصرم، على أن تواصل تسيير رحلاتها إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، وأتاحت لزبائنها تغيير حجوزاتهم قبل يوم 14 أكتوبر، لضمان حقوقهم.

وتقدر صحيفة “كورييري ديلا سيرا” عدد الأشخاص الذين لديهم حجوزات للسفر على متن طائرات الشركة بعد 15 أكتوبر بنحو 250000.

وتفيد الشركة بوجود خيارين أمام هؤلاء الزبائن. ويمكنهم إما استبدال توقيت رحلاتهم على متن “Alitalia” بتاريخ أبكر أو استرداد كامل المبلغ المدفوع مقابل التذاكر.

كما يمكن لعملاء الشركة إعادة الحجز أو تغيير وجهة رحلتهم الأصلية، إلا أن ذلك مشروط بتاريخ قبل 15 أكتوبر، وللوجهة ذاتها مجانا. أما إذا أصر الزبون على تغيير وجهة الرحلة فسيتعين دفع مبالغ إضافية إذا وجد فرق في سعر التذاكر، في حين إذا كان الفارق سلبيا وثمن التذكرة أقل، فلن يعوض المسافر عن فارق السعر، كما يحظر أيضا تغيير الرحلات الدولية إلى المحلية والعكس.

وكانت شركة الخطوط “Alitalia” قد عانت طويلا من أزمة مالية، وبحثت عن مستثمرين لغقاذها من الإفلاس منذ أن وُضعت تحت إدارة الدولة في عام 2017، فيما ازدادت أزمتها سوءا بمضاعفات جائحة كورونا بسبب توقف الحركة الجوية العالمية لعدة أشهر.

وكانت الشركة قد نقلت في عام 2019 قبل الجائحة 21.3 مليون مسافر إلى 81 وجهة بعدد 3600 رحلة كل أسبوع.

وكان يعمل في الشركة حتى وقت قريب أكثر 10000 شخص، ولن يتبقى من هؤلاء إلا 2800 ستحتاجهم شركة الطيران الجديدة “ITA” التي “سترثها”.

وستحل شركة “ITA” المملوكة للدولة محل شركة “Alitalia” بعد توقفها تماما منتصف أكتوبر المقبل، وستبدأ في رحلاتها في 15 أكتوبر بعد ان حصلت على الضوء الأخضر من سلطات الطيران المدني الإيطالية.

إلا أن حجوزات الزبائن على “Alitalia” لن تكون صالحة بالنسبة للشركة الجديدة، وسيتعين على المسافرين الجدد، حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني الجديد لشركة “ITA” أو من خلال وكالات السفر والسياحة ومكاتب المطارات.

وأفيد بأن شركة “ITA” ستشتري 52 طائرة ركاب تابعة للشركة المفلسة “Alitalia” إضافة إلى منشآت ومرافق في المطار، وتخطط لتسيير رحلات إلى نيويورك وبوسطن وميامي وطوكيو وإلى عدة مدن أوروبية من مطارات روما وميلانو، وتطمح أيضا إلى توسيع أسطولها تدريجيا إل 105 طائرات بحلول عام 2025.

يشار على أن شركة “Alitalia” كانت تأسست قبل 74 عاما، لعقود مفخرة للإيطاليين في طابعها الوطني وخدماتها وشهرتها، إلا أن معاناتها في السنوات الأخيرة استفحلت ولم يعد في الإمكان إطالتها أكثر.

المصدر: سي إن إن + RT