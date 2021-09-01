ليبيا – شدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي على التزامهم بمخرجات برلين 1 و2 مع تجديد رفضهم لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.

وأدان الوزراء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الجزائر الذي تابعته صحيفة المرصد استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة، والمحاولات المتعمدة لبث الفرقة بين الليبيين، لتقويض كافة الجهود الهادفة لحل الأزمة، مع التأكيد على ضرورة التشاور في ملتقى الحوار السياسي.

وتابع البيان: إن الوزراء أشاروا إلى أهمية العمل على التنسيق بين لجنة الـ10 العسكرية المشتركة ودول الجوار بشأن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدين أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة لتهيئة المناخ لإنجاح الانتخابات وتنفيذ أولويات خارطة الطريق من حيث إجراء هذه الانتخابات في موعدها.

ودعا البيان المؤسسات الليبية المختصة لتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات، مع وجوب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنجاز المصالحة الوطنية وتفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار، لتأمين الحدود المشتركة.

وتوافق الوزراء على تنسيق جهودهم إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقًا للمسار الأممي ودعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي2570 و2571 ومخرجات برلين 1 و2 وعقد اجتماعات تشاورية قبل الاستحقاقات القادمة.