روسيا – بحث وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو سير مكافحة فيروس كورونا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وأشار موراشكو خلال اتصال مع غيبرييسوس عبر تقنية الفيديو امس، إلى أن وباء فيروس كورونا لا يزال قضية عالمية للبشرية كلها، وأن روسيا مستعدة للمساهمة في حلها، بما في ذلك عن طريق التطعيم.

وقال موراشكو: “وتائر حملة التطعيم تتزايد في روسيا وفي بعض المناطق التي فيها أكبر عدد من المواطنين المطعمين، أصبحت حالات الإصابة فردية. ويتغلب في البلاد متحور “دلتا” من فيروس كورونا، ويسمح لقاحنا المتقدم “سبوتنيك V” بتفادي نقل المصاب إلى المستشفى”.

وأضاف: “لقاحنا فعال ضد متحور “دلتا”، وهذا ما تدل عليه الدراسات العلمية التي جرت في الخارج أيضا. ويرتفع إنتاج اللقاح، وهناك عدد كبير من الطلبات من دول أخرى” للحصول على اللقاح الروسي.

من جهته، أشاد غيبرييسون بمساهمة روسيا في منع انتشار مرض السل في العالم، داعيا الوزير الروسي ليكون رئيسا مناوبا لاجتماع مكرس لمحاربة هذا المرض على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما قدم المدير العام للمنظمة الشكر لروسيا على “عملها البناء ضمن فريق العمل الخاص بزيادة مستوى جاهزية منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الحالات الطارئة في مجال الرعاية الصحية”.

المصدر: RT