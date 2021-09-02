أندية الدوري الإنجليزي أنفقت أكثر من مليار جنيه إسترليني في الميركاتو 2021

أندية الدوري الإنجليزي أنفقت أكثر من مليار جنيه إسترليني في الميركاتو 2021

إنجلترا – تصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جدول الأندية الأكثر إنفاقا في العالم في فترة سوق الانتقالات الصيفية، التي أسدل الستار عليها مع نهاية يوم أمس .

وتجاوزت قيمة الصفقات التي أبرمتها أندية “البريمير ليغ” خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حاجز المليار جنيه إسترليني.

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية وفي مقدمتها شبكة “سكاي سبورت” العالمية، وصحيفة “ذا صن”، فإن حجم الإنفاق في سوق الانتقالات بلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني، موزعة على 20 ناديا ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر فريق أرسنال، متذيل ترتيب “البريمير ليغ” من دون رصيد بعد ثلاث جولات من الدوري، ترتيب الأندية الأكثر إنفاقا على الصفقات برصيد 147.5 مليون جنيه إسترليني، وتلاه قطبا مدينة مانشستر الكروي في المركزين الثاني والثالث، مانشستر يونايتد برصيد 120 مليون جنيه إسترليني، ومانشستر سيتي برصيد 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي ما يلي ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حسب الإنفاق في الميركاتو الصيفي 2021:

1- أرسنال – 147.5 مليون جنيه إسترليني.

2- مانشستر يونايتد – 120 مليون جنيه إسترليني.

3- مانشستر سيتي – 100 مليون جنيه إسترليني.

4- تشيلسي – 97.5 مليون جنيه إسترليني.

5- توتنهام – 84 مليون جنيه إسترليني.

6- أستون فيلا – 84 مليون جنيه إسترليني.

7- كريستال بالاس – 61.4 مليون جنيه إسترليني.

8- وست هام يونايتد – 57.7 مليون جنيه إسترليني.

9- ليستر سيتي – 54 مليون جنيه إسترليني.

10- نوريتش سيتي – 51.9 مليون جنيه إسترليني.

11- ليدز يونايتد – 50.3 مليون جنيه إسترليني.

12- ساوثهامبتون – 36.9 مليون جنيه إسترليني.

13- ليفربول – 36 مليون جنيه إسترليني.

14- برينتفورد – 31 مليون جنيه إسترليني.

15- برايتون بيرنلي – 26.8 مليون جنيه إسترليني.

16- نيوكاسل – 25 مليون جنيه إسترليني.

17- وولفرهامبتون – 20.8 مليون جنيه إسترليني.

18- واتفورد – 9.3 ملايين جنيه إسترليني.

19- إيفرتون – 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وفي ما يلي قائمة أغلى 5 لاعبين في صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي 2021:

1- الإنجليزي جاك غريليش، من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي – 105.75 مليون جنيه إسترليني.

2- البلجيكي روميلو لوكاكو، من إنتر إلى تشيلسي – 103.5 مليون جنيه إسترليني.

3- الإنجليزي جادون سانتشو من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد – 76.5 مليون جنيه إسترليني.

4- الإنجليزي بن وايت، من برايتون إلى أرسنال -54 مليون جنيه إسترليني.

5- الفرنسي رافائيل فاران، من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد -52.65 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات