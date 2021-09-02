إيطاليا – فتتح يوم 1 سبتمبر في إيطاليا مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ78.

وكان فيلم” الأمهات المتوازية” (Parallel Mothers) من إخراج، بيدرو المودوفار، أول فيلم من برنامج المهرجان الرئيسي عرض في البندقية.

وقامت، بينيلوبا كروز، بأداء دور البطولة الرئيسي في الفيلم. وبالنسبة لها يعتبر ذلك فيلما ثامنا تعاونت فيه مع المخرج المعروف.

ويروي الفيلم قصة نساء أصبحن أمهات في يوم واحد. وبينهن مصورة ناجحة تدعى، جينس، ومراهقة مشاكسة تدعى، آنا، وكلتاهما لم تخططا للحمل. واستغرق عرض الفيلم ساعتبن حيث أظهر مشاهد من حياة الأمهات والأطفال.

وقد ضم البرنامج الرئيس للمهرجان 21 فيلما سينمائيا، بما في ذلك فيلم “النقيب فولكونوجوف هارب” من إخراج الروسييْن، أليكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

وسبق لهما أن شاركا في مهرجان البندقية عام 2018 إلى حيث أحضرا فيلم “الرجل الذي فاجأ الجميع”.

أما الممثل، يوري بوريسوف الذي لعب دور البطولة الرئيس في فيلمهما فشارك كذلك في فيلم ” ماما، أنا في البيت” الذي سيعرضه المهرجان في برنامجه “Horizons Extra”.

المصدر: نوفوستي