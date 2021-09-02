الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات

الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات

الإمارات العربية – أوضحت النيابة الإماراتية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

وأشارت النيابة الإماراتية إلى أنه طبقا للمادة 72 مكرر 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة”.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وام