ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية وخاصة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، وأبرز التحضيرات للمرحلة القادمة.

وأكد سابادل على دعم الاتحاد الأوربي للعملية الانتخابية المرتقبة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها المفوضية في مرحلة تسجيل الناخبين، الأمر الذي يسهم في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، مبديًا استعداد البعثة للتعاون مع المفوضية لنجاح هذا الاستحقاق.