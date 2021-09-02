ليبيا – ضمن الزيارة التي قام بها وزير الداخلية خالد التيجاني أمس الأربعاء لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، عقد الوزير اجتماعًا بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ومدير الإدارة اللواء علي النويصري.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عدد من الجوانب المتعلقة بالتدريب التخصصي، وكذلك منع الانتهاكات على الأراضي الزراعية والغابات المملوكة للدولة ومسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون.

وحضر الاجتماع كل من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد “محمد فتح الله”، ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس العقيد “عبد الحكيم الخيتوني”، ومدير معهد التدريب التخصصي الرائد “ربيع مروان”.