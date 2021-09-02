السفير الإسباني قال خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب المحافظ اليوم الخميس بمدينة بنغازي: إن مثل هذه الزيارات لشرق ليبيا ولقاء العديد من المسؤولين، من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تمتلك الخبرات والكفاءات في العديد من المجالات خصوصًا الاقتصادية، والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها المناطق الشرقية.