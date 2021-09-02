ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء بوفد التبو من مناطق الشورى، والقدرفي، وربيانة، والذي ضم مجالس الحكماء والشورى ولجنة الأزمة.

الوفد عبر بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عن تقديره لمجهودات الحكومة لتعزيز الوحدة الوطنية والوئام بين مختلف الأطراف، ولخطواتها التي استبشروا فيها خيرًا، وخاصة أنها أول حكومة منذ سنة 2011 ترسل وفدًا حكوميًا لزيارة المنطقة.

وتطرق اللقاء لمناقشة المشاكل الخدمية التي تعانيها مناطقهم وبعض الاحتياجات الأساسية، ومن بينها ضرورة المباشرة في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمنطقة ربيانة.

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