ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة حسين أعطيه القطراني اليوم الخميس السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المرافق له في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة لوحدة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه هذه العلاقات وآليات تعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

بدوره، أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا على دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي، لافتًا إلى دعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرًا إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، أهدى السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي نسخة عن الدستور المملكة الإسبانية، للنائب الأول لرئيس الحكومة، معربًا عن أمله وأمل بلاده لليبيا الاستقرار.

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