ليبيا – قدم عضو مجلس النواب محمد العباني مقترح بشأن معيار توزيع المقاعد بالدوائر الانتخابية.

العباني أوضح في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن يكون المعيار الأول بشأن تحديد المقاعد بالدوائر الانتخابية، هو المعيار السكاني، بحيث يكون لكل 30000 من سكان مراكز البلديات ممثل واحد (مقعد بالبرلمان).

وتابع: “ثانيًا المعيار الجغرافي، بحيث يكون للمدن التي تبعد عن مراكز البلديات تخفيض عدد السكان وفق الآتي: (المدن التي تبعد من 30 إلى 50 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 20‎% بحيث يصبح 24000 نسمة. المدن التي تبعد من 51 إلى 80 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 30‎% بحيث يصبح 21000 نسمة. المدن التي تبعد من 81 إلى 100 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 40‎% بحيث يصبح 18000 نسمة)”.

وأضاف: “المدن التي تبعد من 101 الى 150 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 50‎% بحيث يصبح 15000 نسمة. المدن التي تبعد أكثر من 151 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يكون المعيار السكاني فيها 10000 نسمة”.

كما لفت إلى أن المدن التي يقل عدد سكانها المسجلين بسجلها المدني عن 10000 نسمة تشارك أقرب مدن لها في التمثيل.