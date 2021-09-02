كوريا ج – استهل منتخب العراق مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتعادل ثمين أمام مضيفه الكوري الجنوبي (0-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

واكتفى منتخب كوريا الجنوبية بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب على أرضه، بينما خرج منتخب العراق بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه.

وجاءت هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي ستشهد مواجهتين أخريين اليوم، الأولى بين منتخب إيران وضيفه السوري، على ملعب “آزادي” في العاصمة طهران.

والثانية ستجمع منتخب الإمارات وضيفه اللبناني، على “استاد زعبيل بنادي الوصل” بمدينة دبي.

المصدر: وكالات