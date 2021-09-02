ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “أفريكا نيوز” الإفريقي الضوء على الاستعدادات لعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 بدعم من الولايات المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إبرام شركة “إنيريجي كابتال آند باور” المنظمة للقمة اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، في وقت بات فيه قادة الأعمال الأميركيون مدعوين للانضمام إلى قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021، لتقديم الدعم والرعاية.

وبحسب التقرير، تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام الأميركية لتغطية الحدث الذي سيتم عقده يومي الـ22 والـ23 من نوفمبر المقبل في العامصة طرابلس وعبر الإنترنت، بعد اعتماده من قبل مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مبينًا أن الاتفاقية مهمة لتعزيز الأعمال التجارية الأميركية الليبية.

وتابع التقرير: إن هذه الأعمال تشمل مجال الطاقة والقطاعات ذات الصلة، فيما سيلعب النفط والغاز دورًا مركزيًا في أجندة القمة التي ستتضمن جلسات حول البنية التحتية والطاقة المتجددة والطاقة وغيرها من القطاعات المتنوعة، ناقلًا عن مديرة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة “ديبي هيرست” وجهة نظرها.

وقالت “هيرست”: “هذه القمة تمثل فرصة مثيرة لمجتمع الأعمال في طرابلس، وتعقد في لحظة مهمة في عودة ظهور ليبيا ويمكن للولايات المتحدة وشركاتها أن تلعب دورًا حيويًا في تطوير الاقتصاد وتنميته ودعم القطاع الخاص الليبي وأعمال الطاقة، ونحن ملتزمون إلى جانب الشركة بجلب الاستثمار الأميركي للبلاد”.

ترجمة المرصد – خاص