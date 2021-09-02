سويسرا – تقام اليوم الخميس، عدة مباريات في التصفيات الأوروبية، والإفريقية، والآسيوية، المؤهلة لمونديال “2022”.
وفيما يلي مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:
التصفيات الأوروبية
السويد # إسبانيا – الساعة 21:45
ليشتنشتاين # ألمانيا – الساعة 21:45
إيطاليا # بلغاريا – الساعة 21:45
المجر # إنجلترا – الساعة 21:45
بولندا # ألبانيا – الساعة 21:45
إستونيا # بلجيكا – الساعة 21:45
التصفيات الآسيوية
اليابان # عمان – الساعة 13:15
كوريا الجنوبية # العراق – الساعة 14:00
إيران # سوريا – الساعة 19:00
الإمارات # لبنان – الساعة 19:45
أستراليا # الصين – الساعة 21:00
السعودية # فيتنام – الساعة 21:00
التصفيات الإفريقية
الجزائر # جيبوتي – الساعة 22:00
المغرب # السودان – الساعة 22:00
المصدر: RT