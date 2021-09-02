ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لمعاناة أم من بريطانيا تحاول العثور على ابنتيها الصغيرتين التي قالت بأن والدهما اختطفهما ونقلهما إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن “تانيا بورغ” ذات الـ42 عامًا قولها إنها تجاهد يائسة للعثور على “أنجيل” ذات الـ21 ربيعًا و”مايا” ابنة الـ9 سنوات من العمر، التي ستبلغ بعد شهرين الـ10، اللتين اختطفهما والدهما محمد الزبيدي بحجة السفر إلى تونس ومن ثم فر من هناك إلى ليبيا.

وبين التقرير أن الأم ومحاميها وعضو في البرلمان البريطاني يعملون جاهدين للوصول إلى البنتين المهددتين بفقدان فرصة العيش السليم وتلقي التعليم في ما وصفه التقرير بـ”المجتمع الصارم”، مؤكدًا أن بورغ ستتلقى تبرعات في أكتوبر المقبل لمساعدتها في الاستمرار في قضيتها.

وأشار التقرير إلى أن الأب ترك بنتيه مع جدتهما لسفره إلى خارج البلاد، ومن ثم اختفت الجدة ومعها “أنجيل” و”مايا”، فيما تعهدت السلطات البريطانية بالعمل على مساعدة بورغ لتحقيق هدف عودة البنتين إلى حضن والدتهما، التي تم الحكم لها بحضانتهما بعد انفصالها عن زوجها السابق.

ترجمة المرصد – خاص