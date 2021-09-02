روسيا تتعادل مع كرواتيا في تصفيات مونديال “2022”

روسيا تتعادل مع كرواتيا في تصفيات مونديال “2022”

روسيا – ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت منتخب روسيا مع ضيفه الكرواتي امس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

كما انتهت المباراة الثانية ضمن المجموعة الثامنة بين منتخبي سلوفينيا وسلوفاكيا بالتعادل أيضا بهدف لكل منهما.

ويتصدر منتخب كرواتيا قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الروسي، ويليهما منتخب سلوفاكيا في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتقدم بفارق الأهداف على نظيريه المالطي والقبرصي صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض الوصيف، الملحق الأوروبي.

المصدر: وكالات