ليبيا – وصف وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية المسؤول عن قناة فبراير حاليًا والنبأ سابقًا حرب بنغازي ضد التنظيمات الإرهابية بالحرب الأهلية.

وتحدث وليد اللافي في حوار تابعته المرصد عبر تطبيق “كلبهاوس” عما جرى في بنغازي من حرب ضد تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي انقسمت ما بين أنصار الشريعة والقاعدة بأنها “حرب أهلية”.

وجادل اللافي الناشط والمدون معتز الفارسي الذي رفض هذا الوصف مشددًا على أنها كانت حربًا ضد الإرهاب وليست حربًا أهلية، وبأنه فقد أحد أقاربه في عملية انتحارية وصفتها النبأ بـ “النوعية”، قبل أن يتبناها تنظيم داعش بعد أسبوع.

وردًا على الفارسي، أصر اللافي على كونها “حربًا أهلية” قائلًا: “أنا أحترم وجهة نظرك وقراءتك لما حدث في الحرب الأهلية في بنغازي”.

وقال الفارسي للافي في الحوار: “هل ترى أن حربنا مع أبو عياض التونسي (سيف الله بن حسين قائد أنصار الشريعة في تونس) الذي ظهر بالفيديو في بنغازي متصدرًا المعارك حربًا أهلية؟ فرد اللافي بالقول: أنا أرى عائلة صويد وكثير من الجرائم الأخرى”، أي أنه لا يرى أي إرهاب في المعركة التي ملأت بها التنظيمات فضاءات الانترنت صورًا للذبح والقتل والتفجير!.

واستطرد اللافي قائلًا: “هل تتوقعون مني الرد على حديث بهذا المنطق في جدلية أشبعتم من النقاش فيها، ثم سيتم اقتطاعي حديثي، نحن في مرحلة جديدة وأتحمل كل النقد ولدي ما أجيب به، ولكن لن أنجر وسأتحمل كل وجهات النظر”.

وتجاهل اللافي حقيقة أن هذه التنظيمات بمن فيها ما يسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي” كانت قد كفرت الديمقراطية ورفضت أي عملية سياسية لا تحتكم للشريعة الإسلامية على حد وصفهم، وقد كفرت مجلس النواب الذي منح للافي وحكومته الثقة، وفي مرحلة لاحقة كفرت حتى بعض أجزاء المؤتمر العام، فيما كان لبن حميد بيعة قتال مع داعش وفقًا لتأكيد عبدالرزاق العرادي القيادي الإخواني .

وكان اللافي يشير بحديثه عن وجهات النظر إلى أن الحرب التي دارت لسنوات بين القوات المسلحة والسكان مع هذه المجموعات التي يعتبرونها إرهابية بأن هذا مجرد وجهة نظر، وبأن حقيقة تطرف هذه المجموعات ليست حقيقة قطعية، بل مجرد وجهة نظر.

المرصد – متابعات