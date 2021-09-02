ليبيا – تمكنت الأجهزة الأمنية داخل ميناء الخمس البحري من ضبط 63 حاوية تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تخص الشركة العامة للكهرباء.

وزارة الداخلية قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه تم تكليف الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية من قبل مكتب النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالميناء بجانب الشركة العامة للكهرباء، لمتابعة القضية ومعاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام للاختصاص.