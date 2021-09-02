قبيل اجتماع مهم.. لجنة فنية في “أوبك+” تكشف عن توقعاتها المستقبلية لسوق النفط

قبيل اجتماع مهم.. لجنة فنية في “أوبك+” تكشف عن توقعاتها المستقبلية لسوق النفط

فيينا – أظهرت وثيقة أن اللجنة الفنية المشتركة في “أوبك+” تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022.

وسيتم تسجيل الفائض في ظل قيام مجموعة “أوبك+” بزيادة إنتاجها من النفط بشكل تدريجي.

وتتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يوميا العام المقبل.

واليوم جرى اجتماع اللجنة الفنية فيما ستجتمع مجموعة “أوبك+”، في أول سبتمبر 2021 لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

المصدر: رويترز