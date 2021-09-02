مصر – أستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لعقد قمة ثلاثية بقصر الاتحادية بالقاهرة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

واكد المتحدث إن القمة ستركز على “بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة، نتيجة لزيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، قبل أكثر من أسبوعين”.

وأضاف أن “إحدى نتائج مباحثات بيرنز في العواصم الثلاث، كانت اللقاء الأخير بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية”.

وواصل المصدر أن قادة مصر والأردن وفلسطين سيبنون على تحرك سابق قبل نحو 3 أشهر، بدعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية التفاوض بشأن السلام، بناء على تواصل مصري – أمريكي، عززته الأحداث الأخيرة في غزة.

المصدر: الرئاسة المصرية + وكالات