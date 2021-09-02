روسيا – كشف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن حجم الأموال التي استثمرها الصندوق في لقاح “سبوتنيك V”، أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن دميترييف خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أن استثمارات الصندوق في لقاح “سبوتنيك V” بلغت 22 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار).

وقال: “لقد قام الصندوق بعمل رائع لإقناع عدد كبير من البلدان بأن “سبوتنيك V” هو أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية، ولقد استثمر الصندوق في هذا العمل 22 مليار روبل، وقد تحمل الصندوق المخاطر الاستثمارية، إذ لم يكن معروفا مقدار الطلب على اللقاح”.

ولقاح “سبوتنيك V” أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة “لانسينت” الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في 70 دولة في العالم، يبلغ عدد سكانها أكثر من 4 مليارات نسمة.

المصدر: تاس + إنترفاكس