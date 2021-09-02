ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة .. صورة لعدائين جزائري ومغربي في بارالمبياد

ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة .. صورة لعدائين جزائري ومغربي في بارالمبياد

طوكيو – فاز العداء الجزائري إسكندر جميل عثماني، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر لفئة ضعاف البصر “T13″، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحرص البطل الجزائري على احتضان صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، المغربي محمد أمكون بعد نهاية السباق

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة البطلين وهما يعانقان بعضهما البعض، وأشارت أغلب التعليقات إلى أن “ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة”، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها المغربية.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وأعلن وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، مؤخرا قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بما وصفها “أعمال عدائية”.

المصدر: مواقع التواصل