مصر – أكد مدرب منتخب مصر، حسام البدري، أن الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط أرسنال، قد يتواجدان في مباراة “الفراعنة” الثانية في التصفيات المؤهلة لمونديال “2022”.

وقال البدري في مؤتمر صحفي عقب مباراة مصر وضيفتها أنغولا 1-0، التي أقيمت أمس الأربعاء، لحساب الجولة الأولى للمجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال “قطر 2020” وغاب عنها صلاح والنني، قال البدري: “أمامهما (صلاح والنني) فرصة في التواجد خلال لقاء الغابون في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.. سنحسم القرار خلال الـ24 ساعة القادمة”.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قررت منع لاعبي أنديتها من السفر لتمثيل منتخبات بلادهم التي تتواجد في القائمة الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية، والخاصة بالدول التي لا يزال الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا فيها غامضا.

وتسبب خضوع العائدين من دول المنطقة الحمراء مثل محمد صلاح ومحمد النني، للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في قرار الرابطة بمنع سفرهم، كون ذلك يعني غيابهم عن جولتين من مباريات الدوري الإنجليزي.

ولكن سيكون بمقدور صلاح والنني السفر مع بعثة مصر لمواجهة الغابون، لأن الأخيرة لا تتواجد في القائمة الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية على عكس مصر التي استضافت مباراة أنغولا.

المصدر: وكالات