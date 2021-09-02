مصر – أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية دخول البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف تاج الدين في تصريح لقناة “إم بي سي مصر”: “تخطينا الـ200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا”.

وتابع: “معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا.. وهناك تزايد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة”.

وأكد أنه “بالرغم من زيادة إصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات”، مضيفا أن “الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجة الرابعة”.

المصدر: RT