مصر – استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، بفوز ثمين على ضيفه الأنغولي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.

ويدين منتخب “الفراعنة” بالفضل الأكبر في انتصاره لمهاجمه محمد مجدي أفشة الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له ضربة جزاء مبكرا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وحصد المنتخب المصري نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف منتخب ليبيا الذي تغلب بدوره على نظيره الغابوني (2-1).

وسيحل منتخب “الفراعنة” ضيفا على نظيره الغابوني، يوم الأحد المقبل، على ملعب “فرانسفيل”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات