إثيوبيا – حذرت الولايات المتحدة من أن الوضع الإنساني في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءا، داعية لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها هناك بلا عوائق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن “الوضع الإنساني على الأرض في إثيوبيا كارثي ويزداد سوء”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق”.

وأشار إلى أن “الكارثة الإنسانية تؤثر على 5.2 مليون شخص”، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف الذي لا يؤدي إلا لتفاقم الوضع الحالي”.

المصدر: RT