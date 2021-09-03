ليبيا – تبادل ” لواء 444 قتال ” التابع للمنطقة العسكرية طرابلس ورئاسة الأركان من جهة و ” جهاز دعم الاستقرار ” من جهة أخرى الإتهامات حول دوافع الإشتباكات التي اندلعت بينهما منذ فجر الجمعة .

وفي بيان نعي لأحد عناصره ، قال ” لواء الأربعات ” انهم تصدوا لمشروع خارجي بأيدٍ خبيثة مجرمة ضلت الطريق وحاولت العبث بأمن العاصمة ، وفقًا للبيان .

وأضاف أن ” نهاية خبائثهم قد اقتربت، فلا تسع الأرض ومن عليها من جنى في حق الوطن والمواطن، والقانون سيلاحق المذنبين فإما سجن يأويهم وإما قبر يحويهم فوعد طرابلس للمجرمين الفناء ” .

عاجل > ردًا على بيان آمر منطقة #طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان : " اللواء 444 “ يعلن مقتل أحد عناصره ويقول بأنه تصدى لأيدي " خبيثة ومجرمة ضلت الطريق " . #ليبيا #المرصد ( بيان ) pic.twitter.com/pZsTYv8SmR — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 3, 2021

وطالب المجلس الرئاسي بصفته ” القائد الاعلى ” للجيش المجموعات المشتبكة بالعودة الى ثكناتها فورًا مطالبًا باتخاذ اجراءات بحق آمريها والتحقيق في الموضوع من قبل رئاسة الاركان والمدعي العام العسكري , وذلك في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لرئيسه محمد المنفي المتواجد حاليا في اليونان في اجازة عائلية فيما يتواجد الدبيبة في إيطاليا لحضور مؤتمر .

دعم الإستقرار يرد

ومن جهته رد مصدر من جهاز دعم الاستقرار في تصريح لـ المرصد بأن خلفيات المشكلة هي احتضان ” الاربعات ” للمرتزقة السوريين في اليرموك بصلاح الدين بعد ماقاموا به الاسبوع الماضي من قطع للطريق والخروج عراة للشارع العام .

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته : ” ان السوريين في كامل المنطقة من التكبالي الى كلية الشرطة واليرموك تحت حماية 444 ولم يعد مقبولاً بقائهم هناك رغم المطالبات المتكررة بالتوقف عن ايوائهم ” ..

وأشار المصدر إلى أن ” السوريين يتواجدون في المعسكرات وفي بيوت بعض النازحين ويرفضون الخروج منها ولواء 444 يستعين بهم في عملياته ويرفض اخراجهم ” .

وتابع : ” عليهم اخراج السوريين من المنطقة سلميًا وفورًا ووقف هدر الملايين عليهم ونحن لا نريد إراقة دماء أحد ” .

وفي تطور لافت ، قال ” مصدر الاستقرار أن اللواء 444 ضم تحته عناصر متطرفة هاربة من المنطقة الشرقية بعضهم مفرج عنهم من سجن الردع مؤخرًا ووفر لهم ملاذات بجنوب طرابلس “.

عاجل > عبدالباسط مروان آمر منطقة #طرابلس العسكرية : اللواء 444 انحرف عن مساره ووجب التصحيح . عاجل > مروان : اللواء اصبح بذمة مالية مستقلة وتأتيه أموال من الدولة إلى حسابه و10 مليون سحبت منه قبل مغادرة آمره محمود حمزة الى #تركيا . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/G7fCVu6eZj — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 3, 2021

وعن البيان الذي أدلى به ” اللواء ” عبدالباسط مروان ظهر اليوم ، قال المصدر ان ” اشارة اللواء مروان في بيانه لجملة ( استقطاب عناصر حذرنا منها ) كان المعني منها المتطرفين الهاربين من الشرق الذين آوهم لواء 444 ” .

وختم المصدر ذاته بالقول : ” لانريد عدوانًا جديدًا على طرابلس بحجة ملاحقة الهاربين المتطرفين الذين يؤويهم لواء 444 او السوريين ” مذكرًا بالعملية الارهابية التي نفذها عناصر الشورى في مصراتة الاسبوع الماضي .

فيديو > جانب من الإشتباكات الدائرة في منطقة صلاح الدين في محيط مقر المنطقة العسكرية #طرابلس بمعسكر صلاح الدين والأنباء الأولية تشير إلى أنها بين " قوة دعم الإستقرار التابعة للرئاسي و 444التابعة للأركان " . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/dVco6FPMT1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 3, 2021

هذا واندلعت الاشتباكات فجر الليلة الماضية مخلفة عددًا من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين فيما أعلن ” الأربعات ” احتجاز مجموعة من الاستقرار في موقع الاشتباك الذي دار في معسكر التكبالي حيث مقر المنطقة العسكرية طرابلس .

ومن جهتها طالبت البعثة الأممية بوقف الإقتتال وممارسة أقصى درجات ضبط النفس داعية السلطات الى ضبط وحداتها العسكرية واعاداتها الى معسكراتها والالتزام بقرار مجلس الامن بشأن حل وإعادة دمج الجماعات المسلحة .

المرصد – خاص