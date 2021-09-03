ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس الخميس مع وزيرة التعاون الدولي بحكومة جمهورية مصر العربية رانيا المشاط أمس الخميس، وذلك لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بالترتيب لانعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية.

الحويج أكد خلال اللقاء بحسب مكتب إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة على عمق العلاقات التاريخية بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، وأهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وضرورة تسهيل الإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي.

وحثَ الوزير الجانب المصري على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي والعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية وخاصة الإسعاف.

هذا وحضر اللقاء كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل ومحمد عبد العالي القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر، وعز الدين مصدق مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.

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