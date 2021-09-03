ليبيا – أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي عن دعمه لرئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله.

بيان صادر عن العريبي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى أن مكاتبات وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إلى المؤسسة لا طائل من ورائها إلا إرباك المشهد وعرقلة العمل الداخلي للأخيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تدني أو توقف الإنتاج ومن ثم توقف تصدير النفط.

وطالب العريبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل الفوري وسحب كافة المراسلات، وإيقاف “العبث” الذي لن يؤدي إلا لتأزم أكثر في الموقف وعواقب وخيمة على هذا القطاع الحيوي.