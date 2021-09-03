العراق – عثرت القوات الأمنية العراقية، امس على مخزن للعبوات الناسفة يضم كميات كبيرة من المواد المتفجرة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة من ضبط أكثر من 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير”.

وحسب الخلية تمثلت المضبوطات في: 151 وسيلة تفجير، و97 عبوة ناسفة مختلفة، و68 صاعق تفجير، و24 قطعة عتاد مختلفة و11 لغما ضد الدروع ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة في قضاء حديثة غربي الأنبار، وهي من مخلفات “داعش”.

وأكدت خلية الإعلام تكفل المفارز الهندسية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة العاشرة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.

المصدر: خلية الإعلام الأمني في العراق