سوريا – طلب مصرف سوريا المركزي من المصارف عدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية من الحسابات المفتوحة بموجب وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل.

وأوضح المركزي أن ذلك يشمل الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ومهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها.

وشدد المركزي في تعميم وجهه إلى جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد على “ضرورة أن تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه”.

ووفق التعميم الذي نشرته وكالة سانا، أكد المركزي أيضا على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في حدها الأدنى “حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولا”.

وحسب التعميم فإن ذلك يأتي “لاحقاً لتعميم سابق من المركزي يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة”.

المصدر: “سانا”