روسيا – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيتم إنشاء نظام ضريبي غير مسبوق لقطاع الأعمال والشركات المستثمرة في جزر الكوريل، حيث ستكون هناك إعفاءات من الضرائب لمدة 10 سنوات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وقال الرئيس الروسي، إن الحكومة ستخلق مناخا اقتصاديا في جزر الكوريل، حيث سيتم تقديم للشركات إعفاءات من الضرائب على الأرباح والممتلكات والأراضي لمدة عشر سنوات، كما سيتم تخفيض أقساط التأمين، بالإضافة مزايا جمركية أخرى.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب سيكونون قادرين على الاستفادة من مزايا الضرائب والجمارك في جزر الكوريل، وليس فقط قطاع الأعمال الروسي.

وأعرب بوتين عن أمله أن تساهم هذه الخطوات في تنمية جزر الكوريل، وفي إطلاق العديد من المشاريع فيها، بالدرجة الأولى في مجالات كالسياحة.

ويشارك في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، ورئيس منغوليا أوخناجين خورلسوخ.

وانطلقت أمس فعاليات وأعمال المنتدى مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي. ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث اقتصادي كبير يجري في روسيا في ظل جائحة كورونا، بعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد في وقت سابق هذا العام.

وينعقد منتدى الشرق هذا العام بشكل مختلط، حيث يشارك ضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر عن بعد بواسطة الإنترنت. وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 سبتمبر الجاري.

والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو “الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير”، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي