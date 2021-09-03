تشيلي – حقق المنتخب البرازيلي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه تشيلي 1-0، في مباراة أقيمت فجر اليوم الجمعة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال ” 2022″.

وكانت تشيلي ندا للبرازيل في معظم فترات المباراة المتوترة، لكن البديل إيفرتون ريبيرو، منح البرازيل فوزا بالكاد تستحقه 1-0، لتحافظ على علامة النجاح الكاملة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفازت البرازيل بمبارياتها السبع في التصفيات حتى الآن، وتبتعد بست نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

في المقابل، تراجعت تشيلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيدها عند سبع نقاط.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات “قطر 2022″، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

المصدر: وكالات