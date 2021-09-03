ليبيا – نفذت دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حملة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات على أنابيب نقل مياه جهاز النهر الصناعي.

بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تابعته صحيفة المرصد، قال: إن الحملة تمت بناء على تعليمات الـنائـب العـام الصديق الصور القاضية بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وأضاف البيان: إن الحملة التي شاركت فيها دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي امتدت بداية من مدينة ترهونة إلى الحدود الإدارية لمدينة بني وليد؛ حيث تم مراجعة مجمعات المياه والتوصيلات العشوائية التي تم قفلها من قبل.

وتابع البيان: إن هذه المجمعات والتوصيلات كانت تستخدم في الري والزراعة بطريقة غير قانونية، الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس ومدن الجبل والمناطق الأخرى. مشيرًا إلى ضبط 15 شخصًا يقومون بإعادة الوصلات غير الشرعية التي تم قفلها من قبل.

واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء وإحالتهم جهات الاختصاص، على أن تستمر الحملة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية التي تسببت في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وباقي المدن.