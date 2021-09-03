نيوزيلندا – أفادت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة بأنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندي بأنه لا توجد مخاطر أخرى، وكان المهاجم يتصرف بمفرده.

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة في بيان، إنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وأضاف البيان: “تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص”.

وتابعت الشرطة: “حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان”.

ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء الهجوم.

من جهتها قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن: “تمت إصابة 6 أشخاص بعملية الطعن في متجر في أوكلاند، وتم مقتل منفذ عملية الطعن في أوكلاند، وإن الشرطة أردته قتيلا بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم”.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم تأثر بأفكار داعش.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس آذار 2019.

المصدر: رويترز