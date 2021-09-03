أفغانستان – أفادت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في حركة “طالبان” بأن الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقالت الوكالة إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

وأفاد مراسل “RT” بأن حركة “طالبان” قد تعلن عن تشكيل حكومتها بشكل رسمي اليوم بعد صلاة الجمعة.

والملا برادر هو رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان” حاليا.

وقد عاد الملا برادر من منفاه في العاصمة القطرية الدوحة إلى كابل بعد أن سيطرت حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية وعدة مدن أخرى في 15 أغسطس الماضي.

وكان برادر أحد المؤسسين لحركة “طالبان” إلى جانب صهره الزعيم الروحي للحركة الملا عمر، الذي توفي عام 2013.

المصدر: رويترز