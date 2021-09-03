ليبيا – قال نائب الأدميرال البريطاني كيث بلونت قائد قيادة الحلفاء البحرية (ماركوم) خلال ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان “الاتجاهات الجديدة للأمن البحري” التي تم تنظيمها بالاشتراك مع عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا إن الحلف الأطلسي بصدد إعادة النظر في عملية “حارس البحر”، القوة البحرية المشتركة متعددة الجنسيات للناتو والنشطة في البحر الأبيض المتوسط.

بلونت أكد في كلمة له الذي قامت وكالة” نوفا” الإيطالية بنقل أبرز ما جاء فيها أن عملية حارس البحر مهمة؛ لأنها تجري في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب عمليات أخرى مثل إيريني، التي تنشط في نفس المجال البحري، هذا هو السبب في أهمية الاشتراك في الوعي بأهمية الفصل بين الأنشطة، لافتًا إلى أن عملية حارس البحر تستمر في التطور.

وكشف بأن الحلف يقوم في الوقت الحالي بإعادة النظر في الخطة التشغيلية للوقوف على المطلوب وتحديد نقاط التدخل للبقاء على اطلاع دائم و أساسي.

وأضاف بلونت: “لكن في الوقت الحالي، تنشط عملية حارس البحر عبر البحر الأبيض المتوسط، من الغرب إلى الشرق، باستخدام وحدات تخضع لقيادة الحلف وتدعمه “.

وأوضح نائب الأدميرال أن الحلف الأطلسي يستجيب للتحديات الجديدة مثل وباء كوفيد -19 والهجمات الإلكترونية والتهديدات الهجينة (والتي تستدعي في بعض الحالات تفعيل المادة 5 من الناتو، والتي تنص على الرد العسكري المشترك في حالة وقوع هجوم)، و أيضًا تغير المناخ.

بلونت ختم بالقول: “دالناتو لن يظل صامتًا ولن يقف مكتوفي الأيدي، وإنما مصمم وعازم على مواكبة التحديات الأمنية العالمية الجديدة”.