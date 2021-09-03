ليبيا- أكدت لجنة الإنقاذ الدولية إنقاذ وإعادة أكثر من 23 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا خلال الأشهر الـ8 الماضية فقط، وهو ضعف العدد الإجمالي للعام 2020.

اللجنة أوضحت في تقرير صدر عنها أن هذه الأعداد تشمل أكثر من 1000 طفل وأكثر من 1500 امرأة 68 منهن على الأقل كن حوامل، فيما يوجد العديد من الأطفال المعرضين للخطر، منهم من سافر بمفرده أو انفصل عن أسرته أو يعاني من مستويات عالية من الضيق العاطفي، أو في حالة صحية سيئة.

وأعربت اللجنة عن قلقها من مخاطرة الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الآخرين بحياتهم في البحر بحثًا عن الأمان، في ظل عدم وجود دعم من المجتمع الدولي، لمعالجة الأوضاع في ليبيا وبلدان المصدر التي تعاني الصراعات وتغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي وقيود اقتصادية.