مصر – (هرم بن بن) الغامض الذي حير العلماء ولم يتمكنوا حل اللغز الى هذه الساعة .

الهرم مصنوع من الحجر الاسود ولكنه ليس حجر عادي لان كل مكوناته ليس لها وجود على وجه الارض .. الحجر الاسود الحديدي لا يتواجد الا بالفضاء في النيازك الفضائيه وهنا يظهر اللغز الاخر لانه حجر حديدي صلد جدا وصعب التشكيل والحفر ولكنه ليس صعب الكسر فكيف تم قطعه بتلك الدقه في الزوايا والانحرافات ؟؟ وكيف تم صقل اوجهه بذلك الصقل الفريد كيف تم النقش بتلك النقوشات الدقيقه جدا علي اوجه الهرم ووجد العلماء استحاله اي اداه سواء قديما او حديثا نحت تلك النقوش الا اذا تم استخدام اداه قطع ليزر .

ونصل الان الى اخر لغز وهو ان الحجر الاسود الحديدي النيزكي بفضل تركيبه مكوناته يتمتع ببث طاقه كهرومغناطيسيه موجبه في محيطه تجعل كل من يقترب منه يشعر بالراحه النفسيه ويؤثر على طاقه الانسان..

الهرم موجد فى المتحف المصري..

المصدر : وسائل اعلام مصرية