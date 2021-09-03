اليمن – اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المليشيات الحوثية بأنها ترفض فكرة السلام وتعمل على عرقلة جهود تحقيقها.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن الحركة، “ترفض فكرة السلام من أساسها، وتعمل على عرقلة كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها من خلال تصعيد العمليات العسكرية المستمر في عدد من المحافظات وفي مقدمتها مأرب” التي وصفها بأنها “باتت أكبر تجمع للنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات”.

ونقلت وكالة “سبأ” عن بن مبارك خلال محاضرة ألقاها في معهد أسلو لأبحاث السلام (بريو)، أن “الحكومة اليمنية تنتهج السلام كأساس لإيقاف الحرب”، وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي جميع الضغوط الممكنة لإرغام الحوثيين على الاستجابة لمبادرات السلام وإنهاء الحرب.

واستعرض بن مبارك في محاضرة له بعنوان “مستقبل السلام في اليمن”، مستجدات الأوضاع في اليمن، وأسباب وجذور الصراع.

المصدر: “سبأ”