أفغانستان – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة ستعقد في جنيف يوم 13 سبتمبر مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان، لمساعدتها في تجنب “كارثة إنسانية تلوح في الأفق”.

وعبر تغريدة في “تويتر”، أكد أنطونيو غوتيريش أنه سيسعى إلى زيادة سريعة في تمويل الإغاثة الإنسانية، وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي معا ويدعم الشعب الأفغاني”.

وتابع: “إننا ندعوا أيضا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، للتأكد من أن الأفغان سيستمرون في الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة تتضامن مع شعب أفغانستان وتلتزم بالبقاء وتقديم المساعدة له”.

وكانت وكالات إغاثة عدة قد أفادت بأن “العديد من الأفغان كانوا يكافحون لإطعام عائلاتهم وسط موجة جفاف شديد، قبل أن تستولي حركة “طالبان” على السلطة الشهر الماضي، حيث قد يواجه الملايين منهم الآن المجاعة، في ظل عزلة الدولة وانهيار الاقتصاد”.

المصدر: “رويترز”