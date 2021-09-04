السعودية – أعلن التحالف العربي أن قواته اعترضت ودمرت طائره مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأوضح التحالف في بيان أن “الدفاعات الجوية دمرت طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية، بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: وكالات