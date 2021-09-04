ليبيا – اعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي أن مجلس النواب يحاول الخروج بقانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب، مشيراً إلى أن البعض يتحدث عن مجلس النواب بشكل عام لكنه وللأسف عبارة عن مجموعة مسيطرة على البرلمان تحاول أن تقصي من وصفه بـ” الشريك الآخر ” وهو مجلس الدولة ومحاولة إصدار قوانين تعتبر مخالفة ومحاولة عدم اشراك مجلس الدولة في هذه القوانين وفقاً لقوله.

الشويهدي الموالي بشدة لتركيا قال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الاعلامي لحزب العدالة والبناء وتابعته صحيفة المرصد إن اتفاق صخيرات نص بمواده على ضرورة مشاركة مجلس الدولة ومجلس النواب في بعض الأمور التي من ضمنها قانون الاستفتاء والانتخابات والمناصب السيادية.

وتابع “قانون الانتخابات من مجلس النواب حتى لو صدر سيصدر بطريقة غير قانونية لأنه لم يتم التصويت على قانون انتخابات الرئيس وللأسف هناك تصريحات من البرلمان ورئيسه يقول إنه تم التصويت وتم إحالته للجنة التشريعية لصياغته وهذا غير حقيقي ولم يحدث ولم نصوت على قانون الانتخابات لوجود العديد من المواد ترفضها الأغلبية في مجلس النواب كالتواجد العسكري في الانتخابات قبل تقديم استقالته”.

وأشار إلى أنه بشأن مزدوجي الجنسية فهناك محاولة للعب بالألفاظ في مزدوجي الجنسية والعديد من المواد مرفوضة في قانون الانتخابات لكن عقيلة صالح يحاول أن يمرر المواد التي يرفضها الأغلبية في مجلس النواب وكذلك عامة الشعب الليبي بحسب تعبيره.